Umman açıklarında 2 gemiye şüpheli saldırı, birinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman açıklarında 2 gemiye şüpheli saldırı, birinde yangın çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli saldırıya uğradığını açıkladı. Bölgedeki bir geminin kaptanına göre 2 gemiye 4 tanımlanamayan mühimmat isabet etti ve gemilerden birinde yangın çıktı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Olay sırasında bölgede bulunan başka bir geminin kaptanından alınan bilgilere göre; 2 gemiye 4 adet tanımlanamayan mühimmat isabet ettiği ve vurulan gemilerden birinde yangın çıktığı aktarıldı. Diğer geminin durumunun ise henüz netleşmediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, UKMTO bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma uyarısı yaptı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umman açıklarında 2 gemiye şüpheli saldırı, birinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

06:34
Piyasalarda tansiyon yükseldi Brent petrol 107 doları aştı
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı
06:16
Türk ordusu tarafından eğitildiler Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı
Türk ordusu tarafından eğitildiler! Ülkenin liderinden terörle mücadele talimatı
00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 06:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Umman açıklarında 2 gemiye şüpheli saldırı, birinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement