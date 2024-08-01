Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Ekip Sayısını Üç Kat Artırdı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Ekip Sayısını Üç Kat Artırdı

Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Ekip Sayısını Üç Kat Artırdı

Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, muhtemel yeni afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ekip sayısını da üç kat artırdı. Ekip tarafından son beş yılda ilçe genelinde 110 bin kişiye Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi.

01.08.2024 12:10  Güncelleme: 12:17
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Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, muhtemel yeni afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ekip sayısını da üç kat artırdı. Ekip tarafından son beş yılda ilçe genelinde 110 bin kişiye Afet Farkındalık ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi.

2000 yılında kurulan ekip, 2019'dan bu yana Mahalle Afet Timleri (MAT), kamu personeli, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, site çalışanları, AFAD gönüllüleri ve Ümraniye Destek AFAD gönüllülerine uygulamalı eğitimler düzenliyor. Ümraniye Kaymakamlığı İlçe AFAD Merkezi koordinesinde hafta içi her gün afet öncesi, sırası ve sonrası ilk 6 saatte yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlığı, deprem anında unutulmaması gerekenler ve iletişimin kesilmemesi gibi hayati konular ele alınıyor.

Ekip sayısı da 3 kat arttı

Ümraniye Belediyesi, muhtemel acil durumlarda ve İstanbul depremine karşı hazırlıklarını sürdürerek arama-kurtarma ekibine yeni üyeler katmaya devam ediyor. Tam teçhizatlı araçlarla donatılmış 65 kişilik profesyonel akreditasyonunu tamamlamış uzman ekip, muhtemel bir afette tam müdahale imkanı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Ekip Sayısını Üç Kat Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Ekip Sayısını Üç Kat Artırdı - Son Dakika
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