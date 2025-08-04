Ümraniye Belediyesi anlamlı bayrak videosu ile gündemde - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi anlamlı bayrak videosu ile gündemde

Ümraniye Belediyesi anlamlı bayrak videosu ile gündemde
04.08.2025 14:21  Güncelleme: 14:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısı, Ümraniye'de büyük bir karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda yaptığı bayrak çağrısı, Ümraniye'de büyük bir karşılık buldu. Cumhurbaşkanının "Her haneye, her iş yerine ay yıldızlı bayrağımız asılmalıdır" sözlerinden ilham alan Ümraniye Belediyesi, 40 bin Türk bayrağını ilçe genelinde hane ve esnafa ulaştırdı. Bu anlamlı kampanyanın en dikkat çeken ayağı ise hazırlanan coşku dolu video oldu.

Bayrak dağıtımı sırasında yaşanan gurur verici anlar, Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından kayda alındı. Hazırlanan videoda; esnafa bayrak takdim edilmesi, dükkanlara asılan ay yıldızlı bayraklar ve kırmızı beyazla süslenen sokakların yanı sıra Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da vatandaşlarla bir araya geldiği görüntüler yer aldı. İsmet Yıldırım'ın esnafla bayrak eşliğinde çektirdiği kareler ve konuşmasında verdiği birlik mesajları videoya damgasını vurdu. Başkan Yıldırım, "Bu bayrak, milletimizin ortak değeridir. Her evde, her iş yerinde dalgalanması gurur vericidir" sözleriyle kampanyanın ruhunu özetledi.

Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Milyonlara ulaşan görüntüler binlerce kez paylaşılarak beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Gurur verici görüntüler", "Türkiye'nin birliği bu karelerde" gibi ifadelerle kampanyaya destek verdi. Video, kısa sürede Türkiye gündemine girerek trend listelerinde yerini aldı.

Ümraniye Belediyesi'nin bu etkileyici videosu yalnızca bir kampanyayı belgelemekle kalmadı; aynı zamanda milletimizin bayrağa olan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir yansıması olarak hafızalarda yer etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi anlamlı bayrak videosu ile gündemde - Son Dakika

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