Ümraniye Belediyesi LGS Sınavına Destek Verdi

Yerel

Ümraniye Belediyesi ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde zabıta ekiplerince nöbet tuttu. Başkan Yıldırım da yayınladığı mesajla öğrencilere başarılar diledi.

Ümraniye Belediyesi Liseye Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere yalnız bırakmadı. Başkan İsmet Yıldırım da sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Zabıta görev başındaydı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise LGS sınavının yapıldığı okulların çevrelerinde görev alarak gürültü yapılarak öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına izin vermedi. Gürültü yapan vatandaşları uyaran Ümraniye Belediyesi Zabıta ekipleri sınav bitene kadar öğrencilerin yanında oldu.

Velilerden Başkan Yıldırım'a teşekkür

Sınava giren öğrencilerin velileri, LGS sınavını öğrencilerin rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlayan Başkan Yıldırım ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - İSTANBUL