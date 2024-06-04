Ümraniye Çocuk Festivali Başladı - Son Dakika
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Yerel

Ümraniye Çocuk Festivali Başladı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk festivali, yüzlerce çocuğu ağırladı. Başkan İsmet Yıldırım da çocukların sevincine ortak oldu.

04.06.2024 12:23
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Ümraniye Çocuk Festivali, ilk gününde yüzlerce çocuğu ağırladı. Her gün farklı bir parkta düzenlenecek olan festivalde Başkan İsmet Yıldırım, çocukların sevincine ortak oldu.

Ümraniye Belediyesi, çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmesi için çocuk festivalini yeniden başlattı. 3 Haziran Pazartesi günü İstiklal Mahallesi'ndeki Hacı Arif Şimşek Parkı'nda başlayan Ümraniye Çocuk Festivali'nde birbirinden eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere tüm mahalle sakinlerini bir araya getiren etkinliklerde interaktif çocuk oyunları, animatörler, yarışmalar, şişme oyun parkurları, palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer alıyor. 15 gün boyunca sürecek olan etkinlikler, 17 Temmuz Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi'ndeki Kumru Parkı'nda sona erecek.

Başkan İsmet Yıldırım: "Her şey çocuklarımız için"

Etkinlikte çocuklarla tek tek ilgilenen, salıncakta sallayan ve misafirlere simit ikramında bulunan Başkan Yıldırım, "Yazın geldiğini parklara gelip, eğlenen çocuklarımızdan anlıyoruz. Çocuk festivalimize biz de İstiklal Mahallesi'nden başladık. Ümraniye'mizde çocuk olmak bir başka. Her şey çocuklarımız için. Bütün çocuklarımıza her yerde, her platformda değiniyoruz. Temmuz'un 17'sine kadar her hafta 3 gün boyunca bu festivali diğer parklarımızda da düzenleyeceğiz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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