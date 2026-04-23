Ümraniye'de 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika
Ümraniye'de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Ümraniye\'de 23 Nisan coşkusu yaşandı
23.04.2026 17:14  Güncelleme: 17:22
Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklar geleceğimizin teminatı, Türkiye bu çocuklarla ayakta kalacak" dedi.

Ümraniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Ümraniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurları, atölyeler ve etkinlik stantlarında çocuklar gün boyunca eğlenerek bayramın tadını çıkardı. Programda çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtılırken, yüz boyama etkinlikleri de renkli görüntüler oluşturdu. Sahne gösterileri ve 23 Nisan Korosu'nun gerçekleştirdiği konserle meydandaki coşku daha da arttı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, bayram sevincini doyasıya yaşadı. Programda gerçekleştirilen etkinlikler, gün boyu devam ederken, ortaya renkli ve keyifli anlar çıktı.

Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 23 Nisan'ın Ümraniye'de büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, "Sabahleyin etkinliğimiz vardı. Bir yavrumuz geldi, onu belediye başkanı sıfatıyla makamda ağırladık. Sonrasında bir okulumuzda kaymakam beyle bir etkinlik yaptık. Şimdi de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'mızda çocuklarla birlikte hep beraberiz. Çok güzel koromuz var" dedi.

"Çocuklar geleceğimizin teminatı, Türkiye bu çocuklarla ayakta kalacak, hepsi pırıl pırıl"

Dünyada başka bir çocuk bayramı olmadığını kaydeden Başkan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu çocuklara armağan ettiği ve ikinci meclisimizde alınan kararla 1920'de Türkiye Büyük Meclisi'nde (TBMM) bağımsızlığımızı kazanmış olduk. Çocuklarımıza da 1924'de bu imkan sağlanmış oldu. 102 yıldır çocuk bayramı, 106 yıldır da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışıyla birlikte Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olacağı hep beraber tescilleniyor. Çocuklar geleceğimizin teminatı, Türkiye bu çocuklarla ayakta kalacak, hepsi pırıl pırıl" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Ümraniye, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye'de 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ümraniye'de 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika
