Ümraniye\'de 40 Bin Türk Bayrağı Dağıtıldı

Ümraniye'de milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla 40 bin adet Türk bayrağı hanelere ve esnafa dağıtıldı. Alemdağ Caddesi'ndeki dağıtımın startını Belediye Başkanı İsmet Yıldırım verdi.

Ümraniye'de, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla 40 bin adet Türk bayrağı vatandaşlara ve esnafa dağıtıldı. Dağıtıma İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi'nde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım öncülük etti. Başkan Yıldırım, sabah saatlerinde cadde üzerinde esnafı tek tek ziyaret ederek bayrakları kendi eliyle teslim etti. Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle, ilçe genelinde evler, iş yerleri ve sokaklar kırmızı beyaz renklere büründü. Türk milletinin ortak değerlerini ve bağımsızlık simgesini taşıyan bayraklarla süslenen Ümraniye, adeta görsel bir şölen sundu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarımıza, esnafımıza bayrak dağıtıyoruz. Ümraniye'nin tamamında 40 bin adet bayrağımızı dağıtmış olacağız. 'Terörsüz Türkiye' sloganımızla bundan sonra inşallah şehidimiz olmayacak, terör de olmayacak. Kardeşçe, barış içerisinde, ekonomiye katkı sağlayacak işlerimizle, huzur içerisinde bir Türkiye olacak. Türk bayrağı bizim için en şerefli bayrak. Vatandaşlarımızdan evlerine, dükkanlarına bayrağımızı asmalarını istiyorum. Biz Ümraniye Belediyesi olarak bunun öncüsü oluyoruz, 40 bin bayrağımızı dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL