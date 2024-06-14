Ümraniye'de Bilge Soyak İlkokulunda Çocuklar Mühendislik ve Tasarım Atölyesinde Üretiyor - Son Dakika
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Ümraniye'de Bilge Soyak İlkokulunda Çocuklar Mühendislik ve Tasarım Atölyesinde Üretiyor

Ümraniye'de bulunan Bilge Soyak İlkokulu, mühendislik ve tasarım atölyeleriyle öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor. İlkokul seviyesinde dört ana tema üzerinden çalışan atölyede öğrenciler, keşif, tasarım, inşa ve test aşamalarını deneyimleyerek problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştiriyor.

14.06.2024 10:08
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Ümraniye'de Bilge Soyak İlkokulunda çocuklar mühendislik ve tasarım atölyesinde uygulamalı olarak üretmenin tadını çıkartıyor.

Ümraniye'de Bilge Soyak İlkokulunda mühendislik ve tasarım atölyelerinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında bilgili ve donanımlı bireyler yetiştiriliyor. Mühendislik ve Tasarım dersi, ilkokul öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı ve onları çevresel problemlere duyarlı, meraklı, araştırmacı, sorgulayıcı ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. İlkokul seviyesinde yıl boyunca "Makinalar ve Enerji", "Sürdürülebilir Akıllı Şehirler", "Doğal Afetler" ve "Geleceğin Teknolojileri: Uzay ve Havacılık" olmak üzere dört ana tema üzerinden çalışılıyor. Her tema; keşif, tasarım, inşa ve test paylaşım aşamalarından oluşuyor.

Öğrenciler işlenen temadaki problem durumunu fark etmek için keşif, çözüm yolları bulmak için tasarım ve inşa, sonuçları gözlemlemek için test ve paylaşım aşamalarından geçiyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece teorik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi becerilerini de geliştirmelerini sağlıyor.

"Mühendisliğin temelleri atılıyor"

Atölye hakkında bilgi veren Ceydanur Akay, "Bizler 3'üncü sınıf öğrencilerimizle mühendislik ve tasarım atölyesinde 21'inci yüzyıl becerilerine dikkat ederek yaşadıkları dünyaya daha duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Derslerimizde 4 tema üzerinden ilerliyoruz. Keşif, tasarım, inşa ve test et aşamaları. Her bir farklı ünitemizde öğrencilerimiz bu aşamalardan ilerliyor. Öğrencilerimiz bu atölyede mühendisliğin ne olduğunu, mühendisliğin sadece büyüklerin olmadığını, kendilerinin ise minikler olarak sorunlara farklı çözümler bulabileceklerini öğreniyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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