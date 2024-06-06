Ümraniye'de Sevdiği Kızla Evlenmek İsteyen Kişi, Cemaate Lokum Dağıtarak Dua İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ümraniye'de Sevdiği Kızla Evlenmek İsteyen Kişi, Cemaate Lokum Dağıtarak Dua İstedi

Ümraniye'de yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kızla evlenebilmek için cami çıkışlarında elinde 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazılı notla cemaate lokum dağıttı. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu ve Dikmen, insanların beğenisini topladı. Sevgilisinin mutlu olması için cesaret edip bu yöntemi denediğini belirten Dikmen, cemaatten de hayır duaları aldığını söyledi.

06.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de sevdiği kız ile evlenmek isteyen bir kişi, namaz çıkışında elindeki "Bana dua edin onunla evleneyim" yazılı notla cemaate lokum dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesinde yaşayan Ozan Dikmen, sevdiği kız ile evlenebilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Dikmen, cami çıkışlarına giderek elinde "Bana dua edin onunla evleneyim" yazılı notla cemaate koli koli lokum dağıttı.

O anları bir arkadaşı ile kayıt altına alan Dikmen, daha sonra videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak insanların beğenisini topladı. Cami cemaatinden de hayır duaları alan Ozan Dikmen, "Videoyu sosyal medyadan gördüm ben de yapmak istedim. Sevgilimin mutlu olması için cesaret edip bunu denemek istedim. Hem sinirlendi hem de şaşırdı. En sonunda o da sevindi. Özellikle çevredekilerden çok iyi tepkiler aldım. İnsanlar beni sokaklarda çeviriyor. Sosyal medyadan da güzel yorumlar aldım. Cemaat şaşırsa da fotoğraflarımı çekip onlar da çok dua etti. Herkesten Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ümraniye, Cemaat, Cami, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye'de Sevdiği Kızla Evlenmek İsteyen Kişi, Cemaate Lokum Dağıtarak Dua İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Sevdiği Kızla Evlenmek İsteyen Kişi, Cemaate Lokum Dağıtarak Dua İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement