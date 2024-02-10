Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki trafiği alt üst etti - Son Dakika
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Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki trafiği alt üst etti

Ümraniye\'de TEM otoyoluna giren tilki trafiği alt üst etti

Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki nedeniyle araçlar durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri önlem aldı ve sürücüler tilkiyi yolun kenarına götürdü. Tilkinin yoldan alınmasıyla araç trafiği normale döndü.

10.02.2024 13:23
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Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki adeta yolu birbirine kattı. Yoldaki tilki nedeniyle duran araç trafiği tilkinin yolun dışına alınmasıyla tekrar normale döndü.

Yoldaki tilki nedeniyle araç sürücüleri yolda durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Yoldaki sürücüler tilkiyi kucaklarına alarak yolun kenarına götürdü. Tilkinin yoldan alınmasıyla araç trafiği normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ümraniye'de TEM otoyoluna giren tilki trafiği alt üst etti - Son Dakika
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