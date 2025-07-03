Ümraniye Yaz Spor Okulları Coşkuyla Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla devam ediyor. Çocuklar, 8 farklı branşta aldığı eğitimlerle yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçiriyor.

Ümraniye Belediyesi, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelere öncelik vermeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda, futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi temel branşların yanı sıra çeşitli spor dallarında da eğitimler veriliyor. Spor okullarında eğitim gören çocuklar, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, çocukların spora olan ilgisini artırırken aynı zamanda sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine de imkan tanıyor. Yoğun ilgi ve katılımla devam eden Yaz Spor Okulları, 4 Eylül tarihinde sona erecek. - İSTANBUL