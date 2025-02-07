Umre İçin Menenjit Aşısı Zorunlu Değil

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, Umre ziyareti için kutsal topraklara seyahat edeceklerin 'Menenjit' aşısı olma zorunluluğunun askıya alındığı açıklandı.

Umre için Suudi Arabistan'a seyahat edenlerin için daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı zorunluluğunda yeni bir düzenlemeye gidildi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayımlanan yeni kararla, menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığını açıkladı. Geçtiğimiz ay yayınlanan ve menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgeyi iptal eden yönerge, Suudi Arabistan'da bulunan havalimanlarında faaliyet gösteren tüm havayollarına gönderildi. 10 Ocak'ta yayımlanan ve iptal edilen kararda umreciler için bu aşı zorunluydu. Menenjit aşısının Suudi Arabistan'a vardıktan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce uygulanması gerekiyordu. - İSTANBUL