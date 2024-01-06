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Umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika
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Umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Erzincan Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hadislerle Onu Anlamak' konulu gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı. Programda dereceye giren öğrencilere umre ödülleri verildi.

Umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
06.01.2024 - 22:40,
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Umre ödüllü "Hadislerle Onu Anlamak" konulu gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

ERZİNCAN - Erzincan Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler arasında umre ödüllü "Hadislerle Onu Anlamak" konulu gençlik bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşti.

Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Müftü Vekili Gökhan Badem, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, slayt gösterisi, şiir ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve umre ödülü kazanan öğrencilere platformda ödülleri verildi.

Yarışmada 1. olup umre ödülünü kazananlar; Faruk Duman, Ümit Oğuz, Feyzanur Ören, Kader Aslan, Sedef Tosun ve Zehra Yayla.

Yarışmada 2. olup 12 bin TL kazananlar; Ahmet Bulut, Hatice Gürbüz, Sümeyra Başkalene, Sena Hilal Çelik, Kübra Furuncu, Ahmet Akış.

Yarışmada 3'ncü olup 6 bin TL kazananlar; Mehmet Varlı, Gurbet Özdoğan, Özgür Ertunç, Emine Umut, Duygu Akbaba, M. Ahmet Yeşilgül.

Kaynak: İHA
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