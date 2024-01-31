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Umre ziyaretinden dönen öğrencilere coşkulu karşılama

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a giden 160 öğrenciyi Gaziantep Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşıladı.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye personeli ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Şahinbey Belediye başkanı Tahmazoğlu, öğrencilerin umre ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi. Öğrencilerin bu ziyaret sayesinde hem manevi hem de kültürel bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine ve gelişimine önem veriyoruz. Öğrenciler kadar mutluyum. Öğrencilerin mutluluğu da yüzlerinden okunuyor. Bunu Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdik. Umre'ye gitmeden önce eğitim ve seminer verdik. Şimdi öğrencilerimizden anladığım kadarıyla annelerinin, babalarının veya dedelerinin arzu edipte gidemediği kutsal topraklara onlar gitti. Öğrencilere bu yolculuğu nasıl özetlersiniz dedim. Anlatılmaz yaşanır dediler" ifadelerini kullandı.

"Bu yolculuğu asla unutamayacaklar"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise, "Bugün Şahinbey Belediyesi'nin Umreye gönderdiği öğrencileri karşılıyoruz. Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gösterdi bize. Öğrencilerimize Umre ziyareti ile ilgili soru sorduğumda çok kıymetli cevaplar aldım. Bu yolculuğu asla unutamayacaklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"Bizim aile olarak yapamayacağımız bir şeyi Tahmazoğlu yaptı"

Umreye giden öğrencilerin velileri böyle bir imkanının çocuklarına sağlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Başkanımız çocuğumuzu o kutsal topraklara gönderdi. Bizim aile olarak yapamayacağımız bir şeyi sağ olsun Şahinbey Belediyesi yaptı. Biz Belediyenin her imkanından yaralanıyoruz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Peygamber Efendimizin makamını görmek bizim için çok duygulu bir andı"

Öğrenciler ise belediyeye teşekkür ederek, umre ziyaretinin kendileri için çok anlamlı ve güzel bir yolculuk olduğunu ifade ederek, "Umre ziyareti için bize bu fırsatı veren Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Orada çok güzel vakit geçirdik. Kabe'yi ve Peygamber Efendimizin makamını görmek bizim için çok duygulu bir andı. Allah razı olsun" diye konuştular.