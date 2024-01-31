Umre ziyaretinden dönen öğrencilere coşkulu karşılama
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, umre ziyareti için Suudi Arabistan'a giden 160 öğrenciyi Gaziantep Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşıladı.
Öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye personeli ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.
Şahinbey Belediye başkanı Tahmazoğlu, öğrencilerin umre ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi. Öğrencilerin bu ziyaret sayesinde hem manevi hem de kültürel bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine ve gelişimine önem veriyoruz. Öğrenciler kadar mutluyum. Öğrencilerin mutluluğu da yüzlerinden okunuyor. Bunu Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdik. Umre'ye gitmeden önce eğitim ve seminer verdik. Şimdi öğrencilerimizden anladığım kadarıyla annelerinin, babalarının veya dedelerinin arzu edipte gidemediği kutsal topraklara onlar gitti. Öğrencilere bu yolculuğu nasıl özetlersiniz dedim. Anlatılmaz yaşanır dediler" ifadelerini kullandı.
"Bu yolculuğu asla unutamayacaklar"
Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise, "Bugün Şahinbey Belediyesi'nin Umreye gönderdiği öğrencileri karşılıyoruz. Öğrencilerimizin mutluluğunu görmek ne kadar doğru bir şey yaptığımızı gösterdi bize. Öğrencilerimize Umre ziyareti ile ilgili soru sorduğumda çok kıymetli cevaplar aldım. Bu yolculuğu asla unutamayacaklarını söylediler" şeklinde konuştu.
"Bizim aile olarak yapamayacağımız bir şeyi Tahmazoğlu yaptı"
Umreye giden öğrencilerin velileri böyle bir imkanının çocuklarına sağlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Başkanımız çocuğumuzu o kutsal topraklara gönderdi. Bizim aile olarak yapamayacağımız bir şeyi sağ olsun Şahinbey Belediyesi yaptı. Biz Belediyenin her imkanından yaralanıyoruz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"Peygamber Efendimizin makamını görmek bizim için çok duygulu bir andı"
Öğrenciler ise belediyeye teşekkür ederek, umre ziyaretinin kendileri için çok anlamlı ve güzel bir yolculuk olduğunu ifade ederek, "Umre ziyareti için bize bu fırsatı veren Şahinbey Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Orada çok güzel vakit geçirdik. Kabe'yi ve Peygamber Efendimizin makamını görmek bizim için çok duygulu bir andı. Allah razı olsun" diye konuştular.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Umre ziyaretinden dönen öğrencilere coşkulu karşılama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?