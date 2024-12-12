Umreye Hazırlık Seminerleri Düzenlendi - Son Dakika
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Umreye Hazırlık Seminerleri Düzenlendi

Umreye Hazırlık Seminerleri Düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü, umreciler için eğitim seminerleri düzenleyerek bilgilendirmeler yaptı.

12.12.2024 11:22
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Aydın İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek olan umreciler için 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu aracılığıyla umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler 'Umre Hazırlık Kursu Eğitim Seminerleri' ile bilgilendirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerin açış konuşmasını yapan Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ali Akkoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde yapılan umre seminerlerinin önemine değinerek umrecilere seminerlerde verilecek derslerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Umrecilere yolculuklarının hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Umre, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. İbadet süresince sabır, ihlas ve tevazu içinde olmalıyız. Umreye gidecek kardeşlerimiz, kutsal topraklarda geçirecekleri zamanın kıymetini bilmeli, ibadetlerine dikkat etmeli ve manevi kazanımlarını hayatlarına yansıtmalıdır" dedi.

Seminerde, 'Hz. Peygamber(sas), Mescidi Nebevi ve Medine' konularında umrecilere önemli bilgiler verildi. Ayrıca, 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti', 'Umrenin Hikmeti ve Umre 'deki Sembollerin Anlamı', 'Umre Yolculuğundan Önce Maddi Manevi Hazırlık' ve 'Temel Sağlık Bilgileri' ve 'Kadınlara Özgü Bilgiler' konulu sunumlar yapılarak umreciler bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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