Umutcan ve İzabella'nın Düğünü Batman'da Yapıldı - Son Dakika
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Umutcan ve İzabella'nın Düğünü Batman'da Yapıldı

Umutcan ve İzabella\'nın Düğünü Batman\'da Yapıldı
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Polonya'da tanışan Umutcan ve İzabella, Batman'da geleneksel bir düğünle evlendi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da tanışan Umutcan Erçin ile Polonyalı İzabella Senska, iki yıllık birlikteliklerini Batman'da düzenlenen düğünle evlilikle taçlandırdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden yaklaşık 4 yıl önce çalışmak amacıyla Polonya'ya giden Umutcan Erçin, Varşova'da İzabella Senska ile tanıştı. İki yıl süren birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar veren çift, düğünlerini damadın memleketinde yapmayı tercih etti. Düğün hazırlıkları kapsamında ilk olarak Kurtalan'a bağlı Bozhöyük köyünde geleneksel kına gecesi düzenlendi. Ardından Batman-Beşiri karayolu üzerindeki bir düğün salonunda görkemli bir düğün töreni gerçekleştirildi. Bölgenin örf ve adetlerine göre yapılan düğüne çok sayıda davetli katılırken, damadın babası Selim Erçin misafirlerle yakından ilgilendi.

Düğünde mutluluğunu paylaşan damat Umutcan Erçin, "Polonya'ya çalışmaya gittim. Orada belirli bir süre çalıştıktan sonra İzabella Senska ile tanıştık. Daha sonra Türkiye'ye gelip evlenmeyi planladık ve burada düğünümüzü yaptık. Türkiye'de mi yoksa Polonya'da mı yaşayacağımız henüz kesin değil ancak büyük ihtimalle memleketimde kalacağız. Polonya'da oto alım satım ve araç kiralama işi yapıyorum. Ben onun dinine karışamam, şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Kendisinin buranın örf ve adetlerine uyum sağlayacağını düşünüyorum çünkü kültürlerimiz benzerlik gösteriyor. Ben 4 yıldır Polonya'dayım, İzabella ile ise 2 yıl önce tanıştık. Türkçeyi tam olarak bilmiyor ancak bazı kelimelerle kendisini ifade edebiliyor" dedi.

Damadın babası Selim Erçin de gelinlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelinimiz 2 aydır bizimle. Öncelikle çok iyi ve saygılı bir insan. Babasının sağlık sorunları nedeniyle ailesi düğüne katılamadı. Annesi de eşini yalnız bırakmak istemedi. Ailemiz, her ikisinin de düğüne gelmesini çok isterdi" diye konuştu.

Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği düğünde davetliler doyasıya eğlendi. Geleneksel halay ve çiftetelli oyunlarıyla renklenen gecede gelin İzabella ile damat Umutcan da zaman zaman oyunlara eşlik etti. Düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İHA

Magazin, Polonya, Batman, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umutcan ve İzabella'nın Düğünü Batman'da Yapıldı - Son Dakika

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