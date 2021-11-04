Üye Girişi
Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu - Son Dakika

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu

04.11.2021 11:48
Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis edilen yeni dernek binasının açılışı yapıldı.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis edilen yeni dernek binasının açılışı yapıldı. Binanın açılış törenine katılan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, daima engelli vatandaşların yanında olacaklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis edilen ve baştan sona düzenlenen Mahmudiye Mahallesindeki yeni dernek binası, düzenlenen törenle açıldı.

Tören öncesinde Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Fahri Kuşçu'yu ziyaret eden Başkan Gültak, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Kadınlar, gençler ve korona virüs aşısı olmak için sağlık ocağına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, zamanı geldiğinde aşılarını geciktirmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

"Basınla buluşup 2,5 yıldaki icraatlarımızı anlattık"

Başkan Gültak, daha sonra belediyenin tahsis edip düzenlediği ve Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis ettiği binanın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Gültak, belediyenin 2,5 yıllık icraatlarını, hizmet, proje ve yatırımlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Şu an Mersin merkezde ve Büyükşehir Belediyesi de dahil, aradan geçen 2,5 yılda ne yaptığını anlatan, basın bültenleri hazırlayıp ayrıca basınla buluşan başka bir belediye başkanı yok. Sadece biz basınla buluştuk ve gazetecilere ve kentimiz kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme yaptık" diye konuştu.

"Akdeniz'in birçok mahallesi kentsel dönüşüme ihtiyaç duyuyor"

Çay Mahallesinde bitmek üzere olan, Barış Mahallesi'nde yeni başlayan, Turgut Reis Mahallesinde de yılbaşında başlayacak olan kentsel dönüşüm projelerine değinen Gültak, "Akdeniz'de en az 80-100 yıllık mahallelerimiz var. Nasıl değiştireceğiz? Tek çözümü yerinde kentsel dönüşüm projeleri. 'Yapamazsın' dediler, Çay Mahallesi bitti, birkaç ay sonra mahalle sakinlerine teslim edeceğiz. Barış Mahallesinde de temel atmaya yılbaşında başlıyoruz. İhalesi bitti, yüklenici firma belirlendi. Tapu devirleri yüzde 80'inin üzerinde tamamlandı. Yıkım devam ediyor, bittiğinde o kadar güzel bir mahalle olacak ki inanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımıza, şehir yaşamının sağladığı tüm hizmetleri sunmak istiyoruz"

Gültak, Mersin'in kurtuluşunun kentsel dönüşümle mümkün olduğunu yineleyerek; "Yıllar boyunca bu mahallelere dokunulmamış, kendi haline bırakılmış. Ne altyapısı ne de üstyapısı yenilenmiş. Oysa bugün birçok ilimizde kentsel dönüşüm projeleri sayesinde parkları ve yeşil alanları, okul, cami, kültür merkezi ve bulvarları ile yeni mahalleler, modern ve konforlu yerleşim alanları oluşturuldu. Bu nedenle bizler de kentimizin en büyük sorunu olan çarpık ve plansız kentleşmenin ortadan kalkması, vatandaşlarımıza şehir yaşamının sağladığı konforu, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla Akdeniz'de kentsel dönüşümü hızlandırdık" şeklinde konuştu.

"Mersin'de engelsiz e-ticaret yapan tek derneğin kurulmasına vesile olduk"

Engellilere yönelik hizmet ve projeleri de anlatan Gültak, "Engelli derneklerimizi her zaman destekliyoruz. Türkiye'de 7 tane engelli kooperatifinin 7'ncisini Mersin'e biz açtırdık. Engelsiz e-ticaret yapan tek kooperatif var, o da Mersin'de ve bizim kooperatifimiz. Bayağı bir üretim de yapıyorlar. Metropol civarında, 2 kadın kooperatifi ile bir engelli kooperatifimize ürünlerini satıp gelir elde edebilecekleri Kadın Emeği Diyarını ücretsiz tahsis ettik" dedi.

Her türlü etkinlik için kullanılabilecek

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Hatice Ekici ise "Dernek olarak bu mücadeleyi 6 yıldır sürdürüyor ve aylık bin lira kira veriyorduk. Belediye Başkanımız Gültak, bu binayı derneğimize tahsis etti. Bu kutlu yolda, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a, başkan yardımcılarımıza ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyor, emeklerine ve yüreklerine sağlık diyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Fahri Kuşçu da "Derneğimizi Gültak Başkanımız bize tahsis ettikten sonra kısa sürede bu konuma getirdik. Engelli arkadaşlarımız için gelip sohbet edebilecekleri, etkinlikler yapabilecekleri güzel bir mekan oldu" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra binanın açılışı Başkan Gültak, dernek yönetimi, üyeler, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - MERSİN

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu
Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu
Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu
Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu

geri dönüşüm, Engelli, Akdeniz, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu 12:28 Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı 12:07 Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı 11:55 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı 11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi 10:39 Balık restoranında ilginç tarife! Balık değil de tatlı yedi diye otopark parası ödedi MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma aşamasındaki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek         
12:41
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Nafakaya yazdığı Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti         
12:00
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız         
11:34
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement