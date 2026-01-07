Ünal Akdoğan güven tazeledi - Son Dakika
07.01.2026 14:46  Güncelleme: 14:47
Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda Ünal Akdoğan, tek liste ile yeniden başkan seçildi. 4. dönemine başlayan Akdoğan, esnafın sorunlarını çözmek için çalışacağını ve korsan taksicilikle mücadele edeceğini belirtti.

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına yeniden Ünal Akdoğan seçildi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odalarda seçim yarışı başladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurul ve seçim toplantısı yoğun katılımla yapıldı. 4 dönemden bu yana Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı görevini başarıyla yürüten Ünal Akdoğan, tek liste halinde gidilen kongrede yeniden başkan seçildi. Yapılan seçimler sonrasında Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Akdoğan 4'üncü kez seçildi.

Genel Kurul ve seçim toplantısının yapıldığı salona gelen Ünal Akdoğan, davul ve zurna ile coşkulu bir şekilde karşılandı. Oda üyeleri tarafından üzerine sürekli para atılan Ünal Akdoğan, üyelerine korsan taksicilik ile mücadele edeceklerinin sözünü verdi. Genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunan Akdoğan, esnafın sıkıntılarını çözmek için özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Her zaman esnafın emrinde olduğunu ve hizmetlerini sürdüreceğini vurgulayan Akdoğan, genel kurul ve seçim toplantısına katılan üyelere ve davetlilere teşekkür etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurula Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, oda başkanları, oda üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

