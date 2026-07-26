Ünal'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Ünal'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Ünal\'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti
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DMD hastası Ünal Tuna, Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle polis oldu.

Mersin'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Ünal Tuna'nın en büyük hayali olan polis olma isteği, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anlamlı etkinlikle gerçeğe dönüştürüldü.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ederken, tedavi süreci devam eden Ünal Tuna için unutulmaz bir organizasyona imza attı. Ekip otosuyla evinden alınan Ünal, Yenişehir ilçesindeki Bisiklet Kafe'ye götürüldü. Burada polis ekipleri, çocuklar ve vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Ünal, polis üniformasını giyerek en büyük hayalini yaşama fırsatı buldu. Polislerle birlikte vakit geçiren, ekip araçlarını yakından inceleyen ve hatıra fotoğrafları çektiren çocuğun mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, Ünal'ın hayalini taçlandırmak amacıyla gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar da bu özel ana alkışlarla eşlik ederek, küçük çocuğun sevincine ortak oldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yalnızca güvenliğini sağlamakla kalmadıklarını, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürdüklerini belirterek, tedavisi devam eden Ünal Tuna ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Gerçekleştirilen anlamlı etkinlik, hem Ünal hem de ailesine unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Mersin, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünal'ın Polis Olma Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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