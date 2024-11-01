Ünal Üstel'in Sağlığı Hakkında Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünal Üstel'in Sağlığı Hakkında Açıklama

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğu belirlendi.

01.11.2024 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığını söyledi. Prof. Dr. Balkan, gerçekleştirilen koroner anjiyosunda da kalp patolojisi saptanmayan Başbakan Ünal Üstel'in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'in sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı. Yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle bu sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran Başbakan Ünal Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeni ile öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen ve radyoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez ile düzenlediği basın toplantısında Başbakan Ünal Üstel'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel'in rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Üstel'in bir gece daha hastanede kalacağını söyledi.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan'ın açıklaması şöyle:

"Başbakanımız Sayın Ünal Üstel bugün saat 10.00 civarında şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine müracaat etmişlerdir. Burada yapılan tetkikler sonrası oluşan gastroenteroloji konsültasyon ihtiyacı nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemize sevk edilmiştir. Hastanemizde yapılan genel cerrahi muayenesini takiben gastroenteroloji uzmanımız Prof. Dr. Abdulvahit Yükselen tarafından acil endoskopik muayenesi yapılmıştır. Bu muayenede yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında hastamızın şikayetlerini açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu işlemi takiben üst karın ağrılarının kalp ile ilgili bir rahatsızlığa bağlı olabileceği düşünülerek acil olarak kardiyoloji bölümünde Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından koroner anjiyo yapılmıştır. Anjiyo sonrası kalp patolojisi saptanmayan hastamız, sonrasında radyoloji doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından hepatobiliyer ultrason ile değerlendirilmiş, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır. Tüm bu muayene ve tetkikler sonrası hastamızda acil cerrahi girişimi gerek olmadığı safra kesesine yönelik tıbbi tedavi planlanarak bir gece hastanemizde misafir edilmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ünal Üstel, Politika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünal Üstel'in Sağlığı Hakkında Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ünal Üstel'in Sağlığı Hakkında Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.