UNİDES Projesi Bilecik'te Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

UNİDES Projesi Bilecik'te Tanıtıldı

UNİDES Projesi Bilecik\'te Tanıtıldı
20.10.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Efendioğlu, BŞEÜ öğrencileriyle UNİDES Projesi'ni görüştü.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, UNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (UNİDES) Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Aynı zamanda Bilecik'te yapımı devam eden 'Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı' incelendi. Üniversitede düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Dr. Efendioğlu, konuşmasında UNİDES Projesi'nin gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal sorumluluk bilincine ve gönüllülük faaliyetlerine katkı sağlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Öğrencilerin üniversite yıllarını daha aktif, üretken ve toplumsal fayda odaklı geçirmeleri için projeden yararlanabileceklerini belirtti.

Programda öğrenciler, topluluk temsilcileri aracılığıyla görüşlerini paylaştı ve sorularını yöneltti. Etkinlik, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, bilecik, Güncel, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel UNİDES Projesi Bilecik'te Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü
Bodrum açıklarında göçmen faciası Ölü sayısı 14’e yükseldi Bodrum açıklarında göçmen faciası! Ölü sayısı 14'e yükseldi
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:23
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
11:11
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız
10:53
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış’a teşhis koyuldu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
10:53
Adana’da 8 Milyon Dolandırıcılık Operasyonu
Adana'da 8 Milyon Dolandırıcılık Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 12:41:48. #7.12#
SON DAKİKA: UNİDES Projesi Bilecik'te Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.