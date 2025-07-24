ÜNİPERSEN\'den Yükseköğretim Tazminatı Açıklaması

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, yükseköğretim tazminatına ilişkin, "Emeğimizin karşılığı olan yükseköğretim tazminatından yoksun bırakılmamız sadece ekonomik değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaybına yol açmaktadır" dedi.

ÜNİPERSEN, yükseköğretim personelinin tazminatının verilmesi ve taleplerini dile getirmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Yükseköğretim tazminatı konusunda mağdur olduklarını ifade eden ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Bizler, devlet yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na çalışan devlet memurlarıyız. Memur olarak tüm yasal haklarımızdan yararlanmayı beklerken, ne yazık ki hem devlet memuru olmanın hem de yükseköğretim kurumunda çalışmanın getirdiği haklardan mahrumuz. Üniversitelerimizin bel kemiği, akademik ve idari işleyişin ayrılmaz bir parçası olan idari personelimiz, 2014 yılından beri büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyadır. Bu adaletsizliğin adı yükseköğretim tazminatıdır. 2014 yılında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na eklenen Ek Madde 3 ile üniversitelerde görev yapan akademik personele, unvanlarına göre yüzde 100 ila yüzde 115 oranında yükseköğretim tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Ancak aynı kurumlarda gece gündüz fedakarca görev yapan idari personelimiz, bu haktan tamamen mahrum bırakılmıştır. Benzer tazminatları olan adalet tazminatı, Adalet Bakanlığı'nda görev yapan tüm memurlara verilmektedir. Bir diğer örnek ise Belediyelerde bulunan sosyal denge tazminatıdır. Bu tazminatta yine aynı kurumda görev yapan tüm memurlara ödenmektedir" diye konuştu.

"Tazminattan yoksun bırakılmamız moral kaybına da yol açmaktadır"

Yükseköğretim tazminatından mahrum bırakılmanın sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda motivasyon olarak da kayba uğrattığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Bizler öğrenci işleri, personel işleri, mali hizmetler, teknik destek birimleri, kütüphane, hizmetler ve güvenlik gibi, kritik alanlarda çalışıyoruz. Üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel misyonlarını da sürdürebilmeleri bizim fedakarca emeğimizle mümkün olmaktadır. Emeğimizin karşılığı olan tazminattan yoksun bırakılmamız sadece ekonomik değil, aynı zamanda moral ve motivasyon kaybına yol açmaktadır. Bu adaletsizlik üniversite çalışanları arasında kurumsal ayrışmalara ve iş verimliliğinde düşüşe neden olmaktadır. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında mağduriyetimiz daha da katlanılamaz hale gelmiştir. Son 7 toplu sözleşmede sadece TÜİK enflasyonu kadar artış alabildik. Ancak artan yaşam maliyetleri karşısında maaşlarımız erirken, diğer kurumlarda ve kadrolarda farklı tazminat uygulamaları hayata geçirilirken, biz idari personel maalesef göz ardı edilmekteyiz. Yükseköğretim Tazminatı, hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm üniversite çalışanlarına ödenmelidir. 8. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasına 7 gün kaldı. Bu toplu sözleşmede idari personelin tazminat hakkı teslim edilmeli, 11 yıldır süren mağduriyete son verilmelidir."

ÜNİPERSEN olarak birleştikçe seslerini yetkililere daha fazla duyuracaklarını ve eylemlerinin devam edeceğini belirten ÜNİPERSEN üyesi Yüksel Aytaç ise, "Bugün burada toplanmamızın amacı, yükseköğretim tazminatının üniversite çalışanlarına, akademik ve idari personele uygulanmasıdır. Bizler de eğitim çalışanıyız. Dolayısıyla bu tazminatın 8. Dönem Toplu Sözleşme'de geçmesini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de alandayız. Sesimiz gürleştikçe, çoğaldıkça ileteceğiz, almaya çalışacağız. Sonuna kadar arkasındayız. Eylemlerimiz bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel ve sendika üyeleri katıldı. - ANKARA