UnitedHealthcare CEO'su Cinayetle Suçlanıyor

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürdüğü iddia edilen ve "ateşli silah kullanarak cinayet" suçlamasıyla yargılanan Luigi Mangione, Manhattan Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD merkezli sigorta şirketi UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, ABD'nin New York kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Brooklyn'deki federal bir hapishanede tutulan Mangione, hardal rengi bir hapishane kıyafetiyle mahkemeye geldi. Mangione, duruşmanın başlamasını beklerken ölüm cezaları konusunda uzman olan avukatı Avi Moskowitz ile sohbet etti. Ölüm cezası öngören "ateşli silah kullanarak cinayet" suçlamasıyla yargılanan 26 yaşındaki Mangione, Yargıç Margaret Garnett'in iddianameyi anlayıp anlamadığı şeklindeki sorusuna "evet" cevabını verdi. Mangione, nasıl savunma yapmak istediği sorulduğunda ise sadece "suçsuzum" diyerek yerine oturdu. Duruşma yaklaşık 30 dakika sürerken, Mangione'nin hakkında açılan federal dava kapsamında 5 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Cinayetle suçlanıyor

UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York'un Manhattan bölgesindeki bir otele girerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Luigi Mangione ise 9 Aralık'ta Pennsylvania eyaletine bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada tutuklanmıştı. Mangione'nin sırt çantasında izlenememesi için farklı parçalar kullanılarak oluşturulmuş bir "hayalet silah", cinayette kullanılanlara benzer kıyafet ile maske ve ABD sağlık sistemine yönelik eleştiriler içeren bir manifesto bulunmuştu.

Ölüm cezasına çarptırılabilir

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada federal savcılara Mangione için ölüm cezası talep etmeleri talimatını verdiğini söylemişti.

Son olarak federal savcıların mahkemeye Mangione için ölüm cezası talep edecekleri konusunda bildirimde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Mangione'nin hakkında açılan federal davada "ateşli silah kullanarak cinayet" suçlamasından hüküm giymesi halinde ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti. Mangione'nin hakkındaki federal davanın yanı sıra, tutuklandığı Pensilvanya'da farklı yerel suçlamalarla karşı karşıya olduğu biliniyor. - NEW YORK