Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu - Son Dakika

Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu
10.12.2021 11:06
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Bahçelievler Camii'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Bahçelievler Camii'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerinin katılımıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.
Aynı zamanda KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda manevi danışman olarak görev yapan Çorlu Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Aras organizesinde gerçekleşen sabah namazı buluşması, Bahçelievler Camii İmam Hatibi Hüseyin Önder'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu'nun yapmış olduğu sohbet ve dua ile program sona erdi. Namaz sonrası öğrenciler ve cami cemaatine cami görevlileri ve cami derneği tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ
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