Üniversite Öğrencilerine Afet Eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı ve arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD personelleri tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde başlayan AKÜFEST'te açılan stant ile öğrencilere afet farkındalığı eğitimleri verilerek, arama kurtarma araç ve ekipmanları tanıtıldı. Açılan stantta ayrıca AFAD'ın görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılarak, afet anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR