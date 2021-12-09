Üniversite öğrencilerine ikametgahını Bayburt'a al kampanyası - Son Dakika

Bayburt'ta ikametgahı Bayburt'ta olmayan üniversite öğrencilerine yönelik kampanya başlatıldı.

Düzenlenen kampanya kapsamında ikametini Bayburt'a aldığına dair ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Bayburt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat eden her öğrenciye hediye çeki verilecek. İkametgahları zaten Bayburt'ta olan KYK yurtlarında kalan öğrenciler ise kampanyadan yararlanamayacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olan kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci "Hem ailelerinden uzakta şehrimizde üniversite öğrenimi yapan öğrencilerimize hem de şehrimizin nüfusuna katkıda bulunmak amacıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek bir ikametgah kampanyası başlattık. Evlerde, özel yurtlar ile apartlarda kalan öğrencilerimizi dahil ettiğimiz kampanya kapsamında ikametgahın Bayburt'ta olduğunu gösteren belge, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte belediyemize müracaat eden öğrencilerimize hediye çeki vereceğiz. İnşallah şehrimiz ve öğrencilerimiz adına güzel bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı. - BAYBURT