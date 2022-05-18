Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı

18.05.2022 09:36
Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) bünyesinde, "Orta Doğu ve Göç Araştırmalarına Dair Paylaşımlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) bünyesinde, "Orta Doğu ve Göç Araştırmalarına Dair Paylaşımlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Kadir Polat'ın konuşmacı olduğu söyleşiye, KODAM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Efe de katıldı. Polat, 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orta Doğu ve Göç Araştırmaları Ana Bilim Dalı'nda yaptığı "Yetimlik Olgusu ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Mülteci Yetimleri Himaye Tecrübesi" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından hareketle öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Konu belirlemesi, kaynak taraması ve tezin yazımı ile ilgili önerilerde bulanan Polat, Kilis'in konumu dolayısıyla Orta Doğu ve göç çalışmaları için en münbit yerlerden olduğunu ifade etti. Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Orta Doğu, Aralık, Kilis, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerine Orta Doğu ve göç araştırmaları anlatıldı - Son Dakika


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