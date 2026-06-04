Üniversite Öğrencisi Fall sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üniversite Öğrencisi Fall sonucu Hayatını Kaybetti

04.06.2026 17:08
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Burdur'da KYK yurtlarında kalan Zehra Kaçar, 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsü içerisinde bulunan Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Zehra Kaçar'ın, yurdun 6'ncı katından düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Zehra Kaçar'ın cansız bedeni, olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar da olayın ardından taziye mesajı yayımladı. Dalgar mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kredi Yurtlar Kurumu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Burdur, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Öğrencisi Fall sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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