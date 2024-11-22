Üniversite Personeli Tayin Sorunu Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Üniversite Personeli Tayin Sorunu Çözüm Bekliyor

Üniversite Personeli Tayin Sorunu Çözüm Bekliyor

200 bin idari personel, merkezi tayin sistemi eksikliği nedeniyle mağdur. Çözüm bekliyorlar.

22.11.2024 11:58
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Üniversitelerde görev yapan 200 bin idari personel, merkezi bir tayin sistemi olmaması nedeniyle oluşan tayin sorununa çözüm bekliyor.

Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversitelerde görev yapan yaklaşık 200 bin idari personelin uzun süredir çözüm bekleyen tayin sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Güzel yaptığı açıklamada, "İlk kez 6. Dönem toplu sözleşmede çalışma yapılması kararı alınan ancak bugüne kadar somut bir adım atılmayan tayin sistemi için, 7. Dönem toplu sözleşmede de aynı karar alınmasına rağmen somut bir ilerleme kaydedilmedi" ifadelerini kullandı.

"200 bin kişinin sorunu görmezden geliniyor"

Sendika Başkanı Güzel, tayin hakkının olmamasının çalışanlar üzerinde ciddi sosyal ve psikolojik etkiler oluşturduğunu belirterek, "Üniversitelerde görev yapan idari personel, merkezi bir tayin sistemi olmaması nedeniyle yıllardır mağdur ediliyor. Bu durum, yalnızca çalışanları değil, ailelerini de olumsuz etkiliyor. Çalışanlar, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalıyor. Anne, babalarına bakmakla yükümlü olanlar ise bu görevlerini yerine getiremiyor. Hatta kimi personel, görev yaptığı yerlerde sağlık hizmetlerine erişimde bile büyük zorluk yaşıyor. Üniversitelerde idari personel, adeta görmezden gelinen bir kesim haline gelmiş durumda" dedi.

"Sözde kalan kararlar mağduriyeti artırıyor"

Güzel, toplu sözleşme sürecinde alınan kararların hayata geçirilmemesini eleştirerek, "6. Dönem toplu sözleşmede bu konuda çalışma yapılması kararı alındı. Ancak 4 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. 7. Dönem toplu sözleşmede de aynı karar alındı ama hala somut bir sistem kurulmuş değil. Bu durum, çalışanların devlete olan güvenini zedeliyor ve ciddi bir hayal kırıklığına sebep oluyor" diye konuştu.

"Çözüm çok basit: Merkezi tayin yönetmeliği ve puanlama sistemi"

Güzel, sorunun çözümünün aslında oldukça kolay olduğunu belirtti ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: Merkezi Tayin Yönetmeliği: Üniversiteler arasında yer değişikliğinin adil ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi için merkezi bir tayin yönetmeliği hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalı. Puan Usulüne Dayalı Sistem: Personelin kıdem, hizmet süresi, ailevi durumu, sağlık durumu gibi kriterlere göre puanlandırılacağı bir sistem inşa edilmeli. Bu sistemle çalışanların yer değişikliği talepleri hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmeli.

"Bakanlık vakit kaybetmeden harekete geçmeli"

Güzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "7. Dönem toplu sözleşmenin sona ermesine yalnızca bir yıl kaldı. Ancak önümüzdeki 6 ay oldukça kritik, çünkü Ağustos ayında 8. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bakanlık, alınan kararların uygulanması için derhal harekete geçmeli. Aksi halde bu sorun yeniden masaya getirilecek ve çözüm bir kez daha ertelenecek" dedi.

"Çalışanlar artık adım atılmasını bekliyor"

Tayin hakkı eksikliği nedeniyle aile bütünlüğünün bozulması, çalışanların motivasyonunun düşmesi ve kurum içi verimliliğin azalması gibi sorunların görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını belirten Güzel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sorun yalnızca bireysel bir hak talebi değil, aynı zamanda bir insan hakları meselesidir. Çalışanlar artık adım atılmasını bekliyor. Hem çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi hem de üniversitelerdeki çalışma barışının korunması için bu konu daha fazla ertelenmemeli."

Üniversite İdari Personel Sendikası, tayin sorununa çözüm bulunması adına kamuoyu desteği beklediğini ifade etti. Sendika Başkanı Güzel, "Kendi kurumlarımızda tayin bekleyen idari personelin sesi olmayı sürdüreceğiz. Çalışanların haklı talepleri karşılık bulana kadar bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İbrahim Güzel, İnsan Hakları, Politika, Sendika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Personeli Tayin Sorunu Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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