Üniversitede "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Üniversitede "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi

01.04.2022 13:39
Üniversitede "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk ve Adalet Öğrenci Topluluğunun faaliyetleri arasında yer alan Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda Öğr. Gör. Betül Asena Sönmez'in danışmanlığında 7 Aralık Üniversitesi Hukuk Müşaviri Mustafa Şahin ve Üniversite Avukatı Mert Çetin ile "Hukuk ve Avukatlık Mesleği" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, hukuk fakültesinin olumlu kazanımları üzerinde duruldu. Hakimlik, savcılık, kurum avukatlığı, akademisyenlik ve serbest avukatlık hakkında genel bilgiler verildi. Bunun yanı sıra bu mesleklerin aralarındaki farklara, avantajlarına ve dezavantajlarına değinildi. Bu mesleklerin zorlukları ve hukuksal yönleri güncel örneklerle öğrencilere aktarıldı.

Söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - KİLİS

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Üniversite, Aralık, Kilis, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üniversitede 'Hukuk ve Avukatlık Mesleği' konulu söyleşi gerçekleştirildi - Son Dakika


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