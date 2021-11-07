Üniversiteli gençler özel eğitimli çocukların gönlüne dokundu - Son Dakika

- Üniversiteli gençler özel eğitimli çocukların gönlüne dokundu

Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki çocukların önce gönlüne dokundu, sonra okulun duvarlarına resimler çizdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü'ndeki gençler, Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin önce gönlüne dokundu, sonra okulun duvarlarına resimler çizdi.

Üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun içi çeşitli duvar resimleriyle boyanırken, özel eğitim alan çocuklar okul bahçesindeki üniversiteli gençlerle oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, üniversiteli gençlerin özel eğitim alan öğrencilerin kalbine ve gönlüne dokunduklarını ifade etti. Bacaksız, "Önce okul bahçesinde öğrencilerin kalplerine, sonra da okulumuzun duvarlarına dokundular. Bizim için, bilinçlenme ve sosyal duyarlılık adına çok güzel bir çalışma oldu. Kalbe dokunan güzel insanlara bizim de kalbimiz her zaman açık" dedi.

Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Seda Baltacı, özel eğitim alan çocukların önce gönüllerine dokunduklarını, daha sonra da okullarını güzelleştirmek ve hayatlarına renk katmak için emek verip onlar için uğraştıklarını ifade etti.

Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Elif Abo, "İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri olarak, özel eğitim öğrencilerinin hem gönlüne hem duvarlarına dokunduk" dedi.

Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Barış Taştan, özel öğrencileri için geldiklerini belirtti. Taştan, " Onların gönüllerine dokunmaya ve okullarının duvarlarına resimler çizip, daha güzel bir yaşam ortamı sunmak için geldik" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın gönlüne dokunabilecek resimlerle iz bırakmayı düşündük"

Simav Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Ordu, özel eğitim alan çocukların gönüllerine dokunmaya geldiklerini ifade etti. Ordu, "Kendi öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sadece akademik olarak değil de, sosyal olarak, hayatlarında karşılaşabilecekleri durumları görebilmeleri için bir etkinlik düzenledik. Bu okulda yaptığımız çizimler ve etkinliklerle çocuklarımızın gönlüne dokunmaya, onları bir gün de olsa farklı hissettirmeye çalıştık. Özel eğitim alan çocuklarımızın gönlüne dokunabilecek resimlerle iz bırakmayı düşündük. Okul bahçesindeki çocuklarla gençlerimiz oyunlar oynayıp, müzikli aktivitelerle bir gün geçirdiler. İnşallah projemiz amacına ulaşmıştır" diye konuştu.

Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencilerinin, Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki proje etkinliği ikramlar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.