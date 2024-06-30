Ünlü şair Osman Naci Karakoç vefat etti - Son Dakika
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Ünlü şair Osman Naci Karakoç vefat etti

Kahramanmaraşlı ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi olan şair Osman Naci Karakoç, 91 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç ailesinin edebi mirasını devam ettiren ve kültürel değerlerine bağlı bir isim olan Osman Naci Karakoç'un cenazesi bugün defnedilecek. Cenaze törenine aile yakınları, dostları ve edebiyat dünyasından pek çok isim katılacak.

30.06.2024 12:36
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Kahramanmaraşlı ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi şair Osman Naci Karakoç 91 yaşında vefat etti.

Ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un yanı sıra şairler Bahattin Karakoç, Nafiz Karakoç ve Ertuğrul Karakoç'un da kardeşi olan şair Osman Naci Karakoç, ailesinin edebi mirasını devam ettiren ve kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir isimdi.

91 yaşında vefat eden şair Osman Naci Karakoç'un cenazesi, bugün öğle namazını müteakip aile mezarlığına defnedilecek. Cenaze törenine, Karakoç ailesinin yakınları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat dünyasından pek çok ismin katılması bekleniyor. Karakoç ailesi ve sevenleri, bu anlamlı günde Osman Naci Karakoç'u son yolculuğuna uğurlayacak.

Şair Osman Naci Karakoç kimdir?

Şair Osman Naci Karakoç, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde doğdu ve yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirdi. Ağabeyi ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un şiir dünyasında kazandığı başarılar ile tanınan Karakoç ailesinin bir ferdi olarak, şair Osman Naci Karakoç da ailesinin değerlerine ve kültürel mirasına bağlı bir yaşam sürdü. 91 yıllık ömründe ailesinin mirasını onurla taşıyan Osman Naci Karakoç, derin bir kültürel ve edebi birikime sahipti. Şair kimliğiyle de tanınan Osman Naci Karakoç, birçok şiire imza attı ve edebiyat dünyasında iz bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü şair Osman Naci Karakoç vefat etti - Son Dakika

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