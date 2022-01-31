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Ünlü şairlere büyük saygısızlık - Son Dakika

Ünlü şairlere büyük saygısızlık

31.01.2022 10:39
Ünlü şairlere büyük saygısızlık

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunun Kanlıkavak Parkı'nda ünlü şairlerin resimlerinin ve şiirlerinin bulunduğu eserin üzerinde, çeşitli isimler, sloganlar, mesajlar ve ağıza alınmayacak küfürlerin yazılı olması, görenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunun Kanlıkavak Parkı'nda ünlü şairlerin resimlerinin ve şiirlerinin bulunduğu eserin üzerinde, çeşitli isimler, sloganlar, mesajlar ve ağıza alınmayacak küfürlerin yazılı olması, görenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kırmızıtoprak mahallesinde bulunan ve Eskişehirliler için oldukça popüler olan Kanlıkavak Parkı'ndaki Odunpazarı Belediyesi'ne ait bir eser, son günlerde kötü haliyle görenlerin dikkatini çekiyor. Birçok ünlü şairin resimlerinin ve şiirlerinin bulunduğu eserin üzerinde, çeşitli isimler, sloganlar, mesajlar ve küfürlerin yazılı olması, gören vatandaşlar tarafından saygısızlık olarak adlandırılıyor.

Öte yandan bakımsız haldeki eser, güzelliğiyle ünlü Kanlıkavak Parkı'nda kötü bir görüntüye sebebiyet veriyor. - ESKİŞEHİR

Ünlü şairlere büyük saygısızlık
Ünlü şairlere büyük saygısızlık
Ünlü şairlere büyük saygısızlık
Ünlü şairlere büyük saygısızlık
Ünlü şairlere büyük saygısızlık

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Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü şairlere büyük saygısızlık - Son Dakika


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