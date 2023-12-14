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Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan: Gribe karşı soğan tüketin - Son Dakika
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Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan: Gribe karşı soğan tüketin

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, gribe karşı korunmanın en lezzetli yolu olan soğan tüketimini önerdi. Soğan kebabının doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çektiği belirtilerek, vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan: Gribe karşı soğan tüketin
14.12.2023 - 09:46,
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Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı ünlü Şef Tahir Tekin Öztan gribe karşı uyararak sofralarda bol bol soğan tüketilmesini önerdi.

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında sayılan ve doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken soğandan yapılan soğan kebabı büyük ilgi görülmeye başladı. Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besin maddeleri tüketmekle mümkün olacağını ifade eden Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan "Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm Dünya'da salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır. Tüm uzmanların birleşerek onayladığı doğal antibiyotik soğanı da İstanbul'da Sahan restoranları ve Gaziantep'te Şirehan Otel'de Türk damak tadına uygun bir lezzet haline dönüştürerek " Soğan Kebabını konuklarına sunuyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan: Gribe karşı soğan tüketin - Son Dakika
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