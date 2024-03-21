Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Doğu Ekspresi\'nin üzerinden atladı

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Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı.

Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Kars'ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars'tan Ankara'ya hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı. Kars Valiliğinin davetlisi olarak kentte bulunan Süleyman Atlı'nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.

Kars Valiliğinin, "Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresinin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı" başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı. - KARS