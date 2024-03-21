Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Doğu Ekspresi\'nin üzerinden atladı

Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kars'ta hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboardla atlayarak bir ilk imza attı.
Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Kars'ta bulunan ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars'tan Ankara'ya hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı. Kars Valiliğinin davetlisi olarak kentte bulunan Süleyman Atlı'nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı.
Kars Valiliğinin, "Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardcu Süleyman Atlı, Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresinin üzerinden snowboarduyla atlayarak ilklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı" başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı. - KARS
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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