Ünlü sunucu Tuba Özay: Yüksekova kesinlikle il olmayı hak ediyor - Son Dakika
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Yerel

Ünlü sunucu Tuba Özay: Yüksekova kesinlikle il olmayı hak ediyor

Ünlü sunucu Tuba Özay, Yüksekova ilçesine hayran kaldığını belirterek, Yüksekova'nın il olmayı hak ettiğini söyledi. Özay, Yüksekova'nın güzelliklerini tanıtmak ve şehir olmasını sağlamak için seslerini duyuracaklarını ifade etti.

24.06.2024 23:26
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Ünlü sunucu Tuba Özay: "Yüksekova kesinlikle il olmayı hak ediyor"

HAKKARİ - Ünlü sunucu Tuba Özay, yapılacak program öncesi geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesine hayran kaldı. Özay, Yüksekova'nın kesinlikle il olmayı hak ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde güzellik sektöründe en iyilerin seçileceği program için Yüksekova'ya gelen ünlü sunucu Tuba Özay ilçeye hayran kaldı. Türkiye'de hemen hemen tüm illere gittiğini, ancak Yüksekova'ya ilk kez geldiğini belirten Özay, "Bizim gibi insanlar, toplumun gözü önünde olan insanlar ve sizler sayesinde ülkemizin bu güzelliklerini her tarafa duyurabiliriz diye düşünüyorum. Ben de açıkçası kendimi ülkemde bir anlamda kültür ve turizm elçisi olarak görenlerdenim. Çünkü her gittiğim bölgeyi tanıtmak, duyurmak isterim" şeklinde konuştu.

"Yüksekova'nın şehir olmasını istiyoruz"

Yüksekova'nın çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Özay, "Bu arada aldığım duyumlara göre Yüksekovalılar bölgenin şehir olmasını çok istiyorlarmış. Yüksekova'dan sesimizi yükseltiyoruz. Yüksekova'nın şehir olmasını istiyoruz ve buradan da yetkililere duyuruyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü sunucu Tuba Özay: Yüksekova kesinlikle il olmayı hak ediyor - Son Dakika

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