Çeşme'de dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Çeşme'de dron destekli trafik denetimi

24.05.2022 22:08

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplamda bin 300 araç ve motosiklet denetlenirken, kurallara uyumayan 65 sürücüye 21 bin TL para cezası kesildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, dron destekli gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplamda bin 300 araç ve motosiklet denetlenirken, kurallara uyumayan 65 sürücüye 21 bin TL para cezası kesildi.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de, Polisevi Kavşağı ve Alaçatı Çamlık mevkiinde trafik polisleri ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından havadan ve karadan gerçekleştirilen uygulamada bin 300 araç ve motosiklet denetime tabii tutuldu. 65 sürücünün cezai işleme tabii tutulduğu denetimlerde; 38 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 17 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 4 sürücüye araç muayenesini yaptırmamaktan, 6 sürücüye ise zorunlu sigorta yaptırmama, kırmızı ışık ihlali ve kask takmamak, suçlarından toplamda 21 bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan, yaz aylarında ilçede meydana gelebilecek trafik yoğunluğu, trafik kurallarının ihlal edilmesi ve kazaların sık yaşandığı ışıklı ve ışıksız kavşaklarda denetimlerin arttırılarak kazaların ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bilgisi edinildi. - İZMİR

Çeşme'de dron destekli trafik denetimi
Çeşme'de dron destekli trafik denetimi
Çeşme'de dron destekli trafik denetimi
Çeşme'de dron destekli trafik denetimi
Çeşme'de dron destekli trafik denetimi
Çeşme'de dron destekli trafik denetimi

YORUMLAR
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İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de dron destekli trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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