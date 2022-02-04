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Ünsal'dan Atatürk Anıtına saldırıya tepki - Son Dakika

Ünsal'dan Atatürk Anıtına saldırıya tepki

04.02.2022 13:13
Ünsal'dan Atatürk Anıtına saldırıya tepki

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Samsun ilinde iki meczup tarafından Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Samsun ilinde iki meczup tarafından Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Ünsal, "ülkemizin sembolü haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün Anıtına, iki kendisini bilmez şahsın yaptığı saldırı alçakça ve haincedir. Bu saldırganlar Türk ve Müslüman olamazlar. Kafalarını akıllarını bir yerlere kiralamış ve satmışlardır. Nitekim saldırı ülkemizde büyük tepki toplamıştır" dedi.

Serdar Ünsal, "Bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafından yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıt Samsun ve Türk milletinin onur abidesi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi yolunda ilk adımı attığı Samsun'da simge haline gelen Atatürk Anıtı'na yapılan bu saygısızlık asla affedilmezdir. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk milletinin onur ve gururuna yapılmıştır. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerekir. İki tane değil milyon tane cahil gelse, ne o heykeli ne bu ülkenin kurucusuna olan duyguyu minneti yıkabilir" şeklinde konuştu. - IĞDIR

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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Samsun, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal'dan Atatürk Anıtına saldırıya tepki - Son Dakika


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