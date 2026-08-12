Unutulmaya Yüz Tuttu: Turistik Bakır Çekiç

Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda 57 yıldır bakır işçiliği yapan Bilal Koçyiğit, unutulmaya yüz tutan "turistik bakır çekiç" mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakır ustaları, geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ediyor. 57 yıldır bakır çekiç işiyle uğraşan 65 yaşındaki Bilal Koçyiğit de mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Yaptığı işin "turistik bakır çekiç" olarak adlandırıldığını belirten Koçyiğit, ürünlerin herhangi bir makine veya torna kullanılmadan tamamen el emeğiyle hazırlandığını anlattı. El emeğiyle hazırlanan ürünlerin fiyatlarının 20 bin ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirten Koçyiğit, üzerine yapılan nakışların da fiyatı artırdığını ifade etti. Koçyiğit, kentte bu işi yapan 2-3 ustanın kaldığını ve mesleğin gelecek nesillere aktarılmakta zorlandığını söyledi. Usta Koçyiğit, mesleğin zahmetli olması nedeniyle yeni ustaların yetişmediğini belirterek, "Bizden sonra bu mesleğin kaybolması beni üzüyor" dedi.

"Düz bakırdan tek parça halinde yapıyoruz"

Ürünleri nasıl yaptığını anlatan usta Koçyiğit, "Düz bakır alıyoruz. Çekiçle, tek parçadan bu hale geliyor. Bakır defalarca tavlanıp yumuşatılıyor, ardından tekrar çekiçle şekillendiriliyor. Bir ürünün ortaya çıkması 10-15 günü bulabiliyor. Çok zor bir meslek. Sevgiyle yapmazsanız bu işi yapmanız hemen hemen mümkün değil. Bizim mesleğimize aşkımız var" dedi.

"65 yaşındayım ama evde oturamıyorum"

57 yıldır yaptığı mesleği halen severek sürdürdüğünü anlatan Koçyiğit, "Yaşım 65 ama duramıyorum, evde oturamıyorum. Mesleğimizden zevk alıyoruz. Bu yaştan sonra bile mesleğimizi ilerletmek ve yeni şeyler öğrenmek için çabalıyoruz. Bu işte el, ayak ve beyin aynı anda çalışıyor. Ayağımızla, elimizle bakırı tutuyor, çekiçle dövüyoruz. Pergelimiz, kumpasımız ve elimiz ayağımız bizim aletlerimiz. Çok zor ama mesleğimize aşığız" ifadelerini kullandı.

"Mesleğimin kaybolmasından korkuyorum"

Mesleğin gelecek nesillere aktarılmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Koçyiğit, "Eleman yetişmiyor. Emeğimiz çok zor. Yeni yetişen gençler de bu eziyete katlanamıyor. Bizden sonra bu mesleğin kaybolması beni üzüyor, rahatsız ediyor. Kendi torunlarımı da getirip çalıştıramıyorum. Çünkü gelecekten korkuyorum. Zahmetli ve zor bir iş" diye konuştu.