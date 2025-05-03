Unutulmaz Aşk: 134 Yaşındaki Adamın Hikayesi

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan Mehmet Reşit Ak, ilk aşkı Rağda'yı alamayınca 3 evlilik yaparak 28 çocuk, 250'den fazla torun sahibi oldu. Ak, ilk çocuğuna unutamadığı aşkı Rağda'nın ismini verdi.

İlçenin Geçitaltı köyünde yaşayan Mehmet Reşit Ak, resmiyette 1931 doğumlu 94 yaşında olup, gayriresmi ise 1891 doğumlu olup 134 yaşında olduğunu beyan ediyor. Ak, ilk aşkı dönemin ağasının kızı Rağda'yı alamayınca 3 evlilik geçirip 28 çocuk, 250'den fazla torun sahibi oldu. Ak, Rağda'yı unutmayarak ilk çocuğu olan kızına sevdiği kadın Rağda'nın ismini verdi.

Çocuklarının hatırlatmasıyla hüzünlenen ve ahlar çekerek anlattığı en büyük aşkı olduğunu söylediği Rağda adındaki kadına çok sevdalandığını ve büyük aşk yaşadıkları halde kavuşamadıklarını anlatan Reşit Ak, "Rağda'yı bana hatırlatmayın. Zaten onun bedduası yüzünden ölmedim hala yaşıyorum. Onu çok seviyordum. Onun babası bu memleketin ağası, ileri geleniydi. Rağda onun tek kızıydı. Ben bazen gider, görür dönerdim. Bana sürekli yemek hazırlardı. Babası, amcalarıma 'gelin isteyin kızımı' dedi. 'Size burada 50 dönüm tarla, 2 baş öküz ve bir sütlü manda vereceğim' derdi. Ev de vereceğim demesine rağmen amcamlar kabul etmedi. 'Biz köyümüzde kalacağız' dediler. Bırakmadılar kızı alayım. O da başkasıyla evlendi. Daha sonra amcamın kızıyla çarşıda karşılaşınca kimlerden olduğunu sormuş. Amcamın kızı, 'Mehmet Reşit'in amcasının kızıyım' deyince bana beddua etmiş. Kız bana beddua ederek 'Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın' diye beddua etti. Bundan dolayı da ben halen yaşıyorum. Beni seviyordu alamadığım için beddua etti ve bedduası tuttu" dedi.

Mehmet Reşit Ak'ın hayata olan son eşi 78 yaşındaki Dilşen Ak, eşinin hiç bir zaman eşlerini üzmediğini, kendilerine hiç bağırmadığını ve uyumlu bir insan olduğunu söyledi. - BATMAN