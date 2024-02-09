Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede istihdama yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Atatürk Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, son dönemde yapılan çalışmalarla Atatürk Mahallesi'nin çehresinin değiştiğine dikkat çekerek, yeni dönem projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Atatürk Mahallesi'nde altyapı ve ulaşım çalışmalarının yanı sıra Yaşampark ve Gültepe parkı gibi çok sayıda sosyal alanların da yapılarak hizmete sunulduğuna dikkat çeken Başkan Tavlı, önümüzdeki dönem için hazırladıkları kapalı pazar projesini de hayata geçireceklerini kaydetti. Başkan Tavlı, "Yağmurlu havalarda hem pazarcılarımız, hem de hemşehrilerimiz şemsiye altında pazar alışverişini sağlıklı yapamıyordu. Hazırladığımız ve önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz Yeni kapalı pazar projesi ile bu sorunu kökünden çözmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
"İstihdamı önemsiyoruz"
Başkan Tavlı, istihdama yönelik çalışmaları da değerlendirerek, "Ünye'nin 40 yıllık hayali olan organize sanayi bölgelerinde (OSB) çalışmalar hızla devam ediyor. 550 dönümlük OSB'nin içerisinde dördüncü fabrikanın inşaatı bitmek üzere. OSB sözleşmesi uyarınca yatırımcıların 2 yıl süre içerisinde yatırımlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda 35 fabrika 2 yıl süre içerisinde tamamlanacak. 40 yıldır konuşulan OSB dönemimizde hayata geçiriliyor. Memleketimizde istihdamın artması için OSB'yi önemsiyoruz. Son 5 yılda da istihdamı arttırmaya başladık" ifadelerine yer verdi.
Atatürk Mahallesi ziyaretinde Başkan Tavlı'ya AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, MHP Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. - ORDU
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