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Ünye Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Ünye Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Ünye Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan kuru mama tesisinde üretim yapılırken, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı da karşılanıyor. Ayrıca, işbirliğiyle yapılan barınaklar sokak hayvanlarının kış mevsiminde barınma ihtiyacını karşılıyor. Ünye Belediyesi ayrıca sokak kedilerinin kısırlaştırma çalışmalarını da sürdürüyor.

01.02.2024 14:53  Güncelleme: 15:04
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Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme ve barınmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ünye Belediyesi tarafından kurulan ve ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan kuru mama tesisinde üretim devam ederken, Ünye Belediyesi ekipleri her gün farklı noktalarda bulunan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karışılıyor. Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden alınan günlük yemek artıkları çeşitli aşamalardan geçerek uzun ömürlü kuru mamaya dönüşüyor. Belediye, sosyal tesislerinin yanı sıra çeşitli tesislerden alınan gıda artıkları da yine aynı tesiste her gün üretilmeye devam ediyor.

Ünye Belediyesi sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını da karşılamaya devam ediyor. Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan işbirliği ile Ünye Belediyesi tarafından temin edilen paletler burada öğretmenler ve usta öğreticiler nezaretinde öğrenciler tarafından yuvaya dönüşüyor. Montajı tamamlanan barınaklar yerleşim yerlerinden uzakta bulunan alanlara kuruldu. Böylece kış mevsiminde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçları da karşılanıyor.

Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Azaklı, Ünye Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdikleri proje kapsamında sokak hayvanlarının barınak ihtiyacını çözdüklerini söyledi. Azaklı, "Bizler, işbirliği yaparak sokak hayvanlarına barınak yaptık. Ünye Belediyesi bu konuda destek verdi. Biz de mobilya bölümü öğretmen ve usta öğreticilerimizle nezaretinde bu malzemelerden barınak ürettik ve barınakları Belediye ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Ünye Belediyesi tarafından ayrıca sokak kedilerinin kısırlaştırmalarına yönelik çalışmalar da devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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