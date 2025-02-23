Ünye'de Kar Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ünye'de Kar Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen kar festivali, yoğun kar yağışı altında binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin horon teptiği ve çeşitli müziklerle eğlendiği festivalde, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da çay ikramında bulundu.

23.02.2025 14:08
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Ünye'de kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yıllar sonra lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek doyasıya eğlendi.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı gençleri bir araya getirdi. Ünye Cumhuriyet Meydanında toplanan çok sayıda vatandaş, yaz mevsimini aratmayacak festival havasında horon teperek, oyun oynadı. Çeşitli müziklerin eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen kar şenliğinde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'da gençleri unutmadı.

2 bin kişilik çay ikramı yapıldı

Meydanda kar şenliğini festival havasında geçiren gençlere Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'da duyarsız kalmayarak ekiplerine çay ikramında bulundurdu. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, "Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'nın sizlere Ankara'dan selamları var. Ayrıca sizlere bu soğuk havada müzik eşliğinde içinizi ısıtacak çay ikramlarımız olacak. Müzik eğlencemiz devam edecekse ve başkalarını sıkıntıya sokmadan eğlenmeye devam edeceğiz. Bizlerde sizlerle birlikte hep beraber buradayız" dedi.

Binlerce kişinin bir araya geldiği kar şenliği boyunca vatandaşlar müzik ve çeşitli gösterilerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Kar Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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