Ünye\'deki çöp alanı mesire alanına dönüştürülüyor

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin Akçay Mevkii'nde bulunan vahşi çöp depolama alanının Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte çöp dağı oluşmasından kurtarıldığını belirterek, "Bu alanı çöp alanından mesire alanına dönüştürüyoruz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdüren Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, Kocuklu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ünye Belediyesi'nin son 5 yılda ekonomik olarak güçlenmesinin ardından 85 mahalleye etkili hizmetler yaptığını belirten Başkan Tavlı, alt ve üstyapı, ulaşım gibi sorunlarda ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Ünye'nin batı girişinde bulunan ve Kocuklu Mahallesi yakınında yer alan vahşi çöp depolama alanının rehabilite edildiğini hatırlatan Başkan Tavlı, burada mesire alanını hayata geçireceklerini aktardı. Tavlı, "Ulaşım ile ilgili birçok mahallemizde olduğu gibi bu mahallemizde de sorunu çözdük. Belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin yanı sıra mahallemizin yakınında, Ordu'nun ve Ünye'nin giriş kapısı Akçay mevkiinde bulunan çöp dağı şehrimize yakışmıyordu. Dalga ve rüzgarla birlikte çöp depolama alanında bulunan çöpler 35 kilometrelik sahil şeridimize yayılıyordu. Allah'a şükürler olsun 2019 yılında göreve geleceğimiz zaman bu alanın üstünün örtülerek mesire alanına dönüştürüleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ilk işimiz bu alanın üstünün kapatılması oldu. Buraya artık çöp dökülmüyor, iç yanmasının tamamlanması bekleniyor. Çöp alanında biriken gazların oluşturabileceği patlamalara karşı önlemler alınarak kontrollü yanma süreci takip ediliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra Karadeniz'in kıyısında Ünye'nin girişi olan bu alan çok güzel bir mesire alanına dönüşecek. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte bu alan güzel bir mesire alanına dönüşecek. Bu ve bunun gibi birçok projemizin devamı için sizlerden 31 Mart seçimlerinde destek bekliyoruz" diye konuştu. - ORDU