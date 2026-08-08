Bakan Uraloğlu: "Kayseri’nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: "Kayseri’nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz"

Bakan Uraloğlu: "Kayseri’nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri'de Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşen Uraloğlu, Kayseri'nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceklerini ve daha güzel hizmetleri birlikte yapacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Kayseri'de çeşitli temaslarda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Bakan Uraloğlu; "Kayseri'nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Daha güzel hizmetleri beraber yapacağız inşallah" dedi.

Çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Gökmen Çiçek ile görüşen Bakan Uraloğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, parti ziyaretinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra makama geçti. Bakan Uraloğlu'nu Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Kayseri'mize hoş geldiniz. Bu güne kadar yapmış olduğunuz çalışmalara ve bundan sonra inşallah Kayseri'de yapacağınız çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Kayseri olarak sizlerden memnunuz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Kayseri'nin problemleriyle dertlenmeye devam edeceklerini kaydederek; "Kayseri'de bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Yerköy - Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiye ziyaretiyle başladık sonra çevre yolu şantiyemize uğradık. Teşkilatımız, valilik ve şimdi de büyükşehir belediyemizde beraberiz. Özellikle söylemek isterim; yerel yönetimle merkezi hükümetin nasıl uyumlu çalışacağının en güzel örneklerinden bir tanesi Kayseri'dedir. Biz de inşallah ulaştırma noktasında büyükşehir belediyemizle ve diğer ilçe belediyelerimizle beraber Kayseri'nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Daha güzel hizmetleri beraber yapacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu: 'Kayseri’nin ulaştırma problemleriyle dertlenmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

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