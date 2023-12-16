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Ürdün Prensesi Gazze'ye Yardım Operasyonuna Katıldı - Son Dakika
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Ürdün Prensesi Gazze'ye Yardım Operasyonuna Katıldı

Ürdün Prensesi Selma Binti Abdullah II, Ürdün ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyona katılarak Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım gönderdi. Prenses Selma, sahra hastanesine tıbbi malzeme sevkiyatını tamamlamak üzere görev alan ekibe destek verdi.

Ürdün Prensesi Gazze\'ye Yardım Operasyonuna Katıldı
16.12.2023 - 12:31,
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Ürdün Prensesi Selma Binti Abdullah II, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım göndermek için gerçekleştirilen operasyona katıldı.

Ürdün Prensesi Selma Binti Abdullah II, Ürdün ordusu tarafından Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani yardım göndermek için gerçekleştirilen operasyona katıldı. Prenses Selma, Ürdün'ün Gazze'deki sahra hastanesine 5.kez havadan tıbbi malzeme sevkiyatını tamamlamak üzere orduda görev alan ekibe katıldı. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinde Üsteğmen olan Prenses Selma, tıbbi malzemelerin bulunduğu kutuları uçak mürettebatıyla indirilerek hastanenin faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için çalıştı. - AMMAN

Kaynak: İHA
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