Üye Girişi
Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü - Son Dakika

Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü

03.01.2022 11:37
Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı'nın eteklerinde küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan üreticinin yaşadığı yol sıkıntısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla çözüme kavuştu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı'nın eteklerinde küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan üreticinin yaşadığı yol sıkıntısı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla çözüme kavuştu. Yol açma ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması ile sorunu çözülen üretici Hüseyin Kopar, "Allah herkese böyle başkan nasip etsin" dedi.

Battalgazi'de Beydağı aşıldı, üreticinin sorunu çözüme kavuşturuldu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Beydağı'nın eteklerine üretici için yol götürüldü. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Çalhan mevkisinde yıllardır küçükbaş hayvan üreticiliği yapan 53 yaşındaki Hüseyin Kopar, yol sorunu nedeniyle hayvanlarına bakmakta zorlanıyor, samanı ve yemi eşek sırtında çıkarıyordu. Büyük çileler ve zorluklar içinde Beydağı'nın eteklerinde üreticilik yapan Hüseyin Kopar, uzun zamandan beri yaşadığı sorununu üretici dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e iletmesi üzerine bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Güder'in talimatı üzerine kısa süre içinde bir çalışma başlattı. İş makineleri ve kamyonlarla bölgeye giderek yol açan ve 3 kilometrelik stabilize serim çalışması gerçekleştiren ekipler, üreticinin yol sorununu çözüme kavuşturdu. Yolu yapılan üretici Kopar, hayvanlarına artık rahat şartlarda bakabileceğini belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ilçe için büyük bir şans olduğunu söyledi. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen ile birlikte çalışmalardan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını aktaran Kopar, "Allah herkese böyle başkan nasip etsin" dedi.

"Bu hizmeti baba oğluna yapmaz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten üretici Hüseyin Kopar, " Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz burada tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Üretime destek veriyoruz. Beydağı'nın eteklerinde olan ahırımızın yolu yoktu. Uzun zamandan beri büyük sıkıntılar içerisinde üretim yapıyordum. Yaşadığımız bu sorun nedeniyle hayvanlarıma yemi eşek sırtına getiriyordum. Hayvan alırken ve satarken 3 kilometre aşağıya gidip, hayvanlarımı yüklüyordum. Durumu muhtarımızla birlikte Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e anlattık. Başkanımızda hemen bir ekip gönderdi ve bölgede çalışma başlattı. Şuanda zor şartlar altında hayvancılık yaptığımız yerin yolları açılıyor, serim işlemleri yapılıyor. Bundan sonra hayvanlarımızı ve yemlerini rahatlıkla götürüp getireceğiz. Allah devletimizden razı olsun. Bu hizmeti baba oğluna yapmaz. Osman Başkanımız bize yaptı Allah razı olsun. Allah herkese böyle başkan nasip etsin. Başkanımızı inşallah bir gün burada da misafir ederiz, çay ikram ederiz. Başkanımız ilçemiz için büyük bir şans. Kıymetini bilmemiz lazım. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim kendisine güç kuvvet versin" ifadelerine yer verdi. Beydağı (Mamurek) Mahallesi Muhtarı Mahmut Pesen ise, "Battalgazi Belediyemizin ekiplerine ve kıymetli başkanı Osman Güder'e yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Büyük bir hizmeti mahallemize getirdiler. Üreticilik yapan vatandaşımızın sorununu çözdüler. Bu mağduriyeti ortadan kaldırdılar, üreticimizin yüzünü güldürdüler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü
Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü

YORUMLAR
500

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü - Son Dakika


Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi         
12:23
33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu! 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!         
12:16
Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı         
12:15
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52

Son Dakika Haberleri
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
12:15 33 yıl önce kaçırılmıştı, hatırladığı kadarıyla köyünün resmini çizdi! Ve annesine kavuştu!
12:14 Eda Ece eleştirilen yeni programını savundu! RTÜK inceleme başlatmıştı
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
11:49 Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:28:27. #1.11#
SON DAKİKA: Üreticinin yol sorununu Başkan Güder çözdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement