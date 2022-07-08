Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci - Son Dakika
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Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci

08.07.2022 15:11
Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp Belediyesi Personel Limited Şirketi ile toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp Belediyesi Personel Limited Şirketi ile toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Ürgüp Belediyesinde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, imza altına alınan toplu iş sözleşmelerinin 1 yılı içerdiğini söyleyerek, "Ürgüp Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına ilk altı ay için yüzde 45, ikinci altı ay için devlet memurlarına gelecek olacak zam oranında anlaşıldı. Ürgüp Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına ise ilk 6 ay için yüzde 50 oranında, ikinci 6 ay için devlet memurlarına gelecek olan zam oranında artış yapıldı. Ayrıca Ürgüp Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan üyelerimizin 32 günlük sendikal ikramiyeleri 66 güne çıkarılırken kıdem zammı uygulaması da sözleşmeye eklendi. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Ürgüp Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Aktürk'e ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de programda belediye olarak ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, "Biz işçimizin çarşıya pazara boynu bükük çıkmasını asla istemeyiz. Bu yüzden çalışanlarımızın her zaman yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözleşmenin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hizmet İş Sendikası, Mehmet Aktürk, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ürgüp Belediyesi'nde sözleşme sevinci - Son Dakika

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