Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, 29 Ekim'de Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, 29 Ekim'de Cumhuriyet'e sahip çıkma çağrısı yaptı

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Uşak Belediye Başkan Vekili Özkan, 29 Ekim\'de Cumhuriyet\'e sahip çıkma çağrısı yaptı
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Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık mücadelesinin en değerli kazanımı olduğunu belirtti. Özkan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ve bunları gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın ve gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en değerli kazanımı olduğunu vurgulayan Terekeci Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en değerli kazanımıdır. 29 Ekim 1923, kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyan milletimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Cumhuriyet, yalnızca geçmişimizin gururu değil, aynı zamanda geleceğe uzanan yolumuzu aydınlatan en güçlü değerlerimizden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, kazanımlarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma anlayışıyla hareket ederek Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmalı, birlik ve beraberliğimizi her şartta güçlendirmeliyiz." dedi.

Cumhuriyet'in değerleriyle geleceğe güvenle yürüneceğini belirten Terekeci Özkan, "Bizler de bu bilinçle kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya, daha güzel yarınlar için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ışığında, umutlarımızı ve hedeflerimizi büyüterek geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, tüm vatandaşlarımıza özgürlük, barış ve huzur dolu yarınlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
29 EkimGüncelYerelUşakSon Dakika

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