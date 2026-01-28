Uşak Belediyesi sömestr tatilinde çocukları çeşitli etkinliklerle yalnız bırakmadı - Son Dakika
Uşak Belediyesi sömestr tatilinde çocukları çeşitli etkinliklerle yalnız bırakmadı

Uşak Belediyesi sömestr tatilinde çocukları çeşitli etkinliklerle yalnız bırakmadı
28.01.2026 14:56  Güncelleme: 14:59
Uşak Belediyesi, ara tatilde çocukların bilimle buluşmasını sağlamak amacıyla Bilim Uşak atölyeleri ve Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlikler düzenliyor. Eğitimler, çocukların bilimsel gelişimlerini destekleyip analitik düşünme kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Uşak Belediyesi ara tatilde çocukları bilimle buluşturarak onların bilimsel gelişimlerini destekleyecek, analitik düşünme kabiliyetlerini artıracak ve hayal dünyalarınızenginleştirecek bir çalışmaya daha imza atıyor.

Çocukkent'te bulunan Bilim Uşak atölyelerinde ve Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliklerde çocukların ara tatilde eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanırken aynı zamanda tamamlayıcı eğitimler verilerek kişisel gelişim noktasında önemli adımlar atılıyor.

Uşak Belediyesi'nin çocuklara ücretsiz olarak sunduğu imkanlar doğrultusunda; Matematik, Fizik, Biyoloji, Astronomi ve Teknoloji TÜBİTAK Kış Akademisi dersleri de bulunuyor. Her çocuğun özel olduğunu düşünen ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışan Uşak Belediyesi; öğrencileri girişim, tasarım, doğa ve matematik atölyelerinde bireysel çalışmalarla da destekliyor. Eğitimlerin ara tatil boyunca devam ettirilmesi hedefleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 22 Ocak Perşembe günü başlayan şenlik kapsamında çocukların sosyalleşip doya doya eğlenmesi sağlanırken, veliler ara tatilde çocuklarıyla güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

4 gün süren şenlikte her kesimden ve her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikleri Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da ziyaret etti. Şenlikte konuşan Başkan Yalım; "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar bize hem sizin hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Gelecekte onlar arasından bilim insanları çıkacak. Ücretsiz bir şekilde çocuklarımızın eğitimini desteklemek bizim için hayati öneme sahip" dedi. Başkan Yalım çocukların gelişimine katkı sağlayan bu tarz etkinliklerin süreceğini belirtti.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği şenlikte; tiyatro oyunu, Belediye Bandosu ile Kent Orkestrasının konserleri, deney şov, çocukların ödül kazanabilecekleri yarışmalar ve sihirbaz gösterileri ile eğlence doruğa çıktı. Şenlik kapsamında ayrıca teknoloji, girişim, tasarım, ritim, matematik, doğa, astronomi ve tiyatro atölyeleri çocuklarla buluştu. Etkinliklere katılan çocuklara küçük sürprizlerin yanı sıra patlamış mısır ve pamuk helva gibi atıştırmalıklar ikram edildi.

Öte yandan velilerin katılabilecekleri Veli Atölyesi oluşturularak alanında uzman kişilerin yönettiği paneller düzenlendi. Bu kapsamda Sosyal Hizmet Uzmanı Goncagül Çeken'in yönettiği "Çocuklarda Dijital Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel ile Psikolog Zeynep Sarğın'ın katıldığı "Çocuklarımızın Davranışlarını Tanımak" adlı atölye ailelerle buluşturuldu. - UŞAK

Kaynak: İHA

